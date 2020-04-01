Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin aynasının çarpmasının ardından bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

01.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:00
EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU
EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin aynasının çarpmasının ardından bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal Mevki Edirne yönünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PAA 26 plakalı otomobil sürücüsü Y. B., otoyolda seyir halindeyken, bir kadının koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Y. B., çarpmamak için direksiyonu sağa kırarken otomobilin sol dikiz aynası kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen kadın, bu kez, arkadan gelen A. Y.'nin kullandığı 34 CEK 277 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobilin üzerinden geçtiği Emine Bikel (40) adlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazanın ardından, arkadan peş peşe gelen 3 araç da, kaza yapan otomobillere çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Edirne yönünde bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Ölen kadın

Kazadan detaylar

Kazaya karışan otomobillerden detaylar

Trafik detayları

Röp

Polis ve sağlık ekipleri detayları

Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Edirne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Amatör müzisyen, evde kalanlar için balkondan konser verdi - Haber 21:46: Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı - Haber 21:45: Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası'nın iptal edildiğini duyurdu - Haber 21:44: Hamas, korovirüs vakalarının görüldüğü cezaevlerindeki Filistinlilerin hayatından İsrail'i sorumlu... - Haber 21:44: Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 57'ye çıktı - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin