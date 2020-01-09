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Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Eyüpsultan Atletizm Takımı atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız yeni yılda da Eyüpsultan'ı gururlandırmaya devam ediyor.

09.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:15Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı
Eyüpsultan Takımı atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız yeni yılda da Eyüpsultan'ı gururlandırmaya devam ediyor.

'de gerçekleştirilen Okullar arası Kros Bölge Finali'nde; Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Sunay Yıldız 1'inci olurken, Kızlar kategorisinde yarışan Tuğçe Özkan da birincilik derecesi aldı. Tuğçe Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genç Kızlar kategorisinde birincisi oldum. Çok mutluyum. Ülkeme Avrupa'da altın madalya kazandırmak istiyorum. Hocalarıma ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Böylece yıldız sporcular, 21 Şubat 2020'de Osmaniye'de yapılacak olan Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL

Balıkesir, Atletizm, Türkiye, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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