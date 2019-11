Eyüpsultanlı çocuklar Mini Golfle buluştu

Eyüpsultan'da Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçede bulunan her yaştan insanın sporla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Mini Golf Festivali' devam ediyor.'Mini Golf Festivali', Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile TÜGVA Eyüpsultan tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Festivalde çocuklar, eğitmenler eşliğinde golf oynamayı öğreniyor. İlçede bulunan Milli Eğitime bağlı okullarda 21 Ekim tarihinde başlayan festivalde, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 27 okulda toplam 21 bin 078 öğrencinin mini golf eğitimi alması hedefleniyor. Mini Golf Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve 3 Ocak tarihine kadar devam edecek olan festivalde her hafta 4 okulda Mini Golf etkinliği düzenlenecek."Her gün bir okulda bir etkinliğimiz var"Festival kapsamında bu kez Akşemsettin'de bulunan Hacı İslam Ülker - Hacı Şakire Ülker İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri mini golfle buluştu. Etkinliğe katılan Başkan Deniz Köken, öğrencilerle birlikte golf oynadı. Çocukları festivalde yalnız bırakmayan, heyecanlarını paylaşan Başkan Deniz Köken etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Her gün bir okulda bir etkinliğimiz var. Sporun farklı branşlarını da çocuklarımızla tanıştırmak istiyoruz. Voleybol, tenis gibi sporları yaptırıyoruz. Bu spor branşlarına çocuklarımız yabancı olmasın. Spor denince akla futbol geliyor algısını kaldırmamız gerekiyor. Bu algıyı biraz daha geniş tutarsak herkese spor yapma imkanı oluşturmuş oluruz.""Deniz Başkan geldiği için çok teşekkür ediyoruz"Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Cem Erdoğan Başlı ise "Çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz. Golf güzel bir spor. İnşallah öğrencilerimiz temelini burada alırlar, ilerleyen zamanlarda devam ettirirler" dedi. Başkan Deniz Köken ile birlikte golf oynayarak unutamayacakları bir gün geçiren minik öğrenciler ise şöyle konuştu: "Deniz Başkan geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. Deniz Başkanla golf oynadık, çok güzel vakit geçirdik. Golf çok güzel bir spor." - İSTANBUL