Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eyüpsultanlı çocuklar, resimlerle "EvdeKalEyüpsultan" dedi

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi ve güvenlik amacıyla evlerde kalan çocuklar için sosyal medya hesapları üzerinden "EvdeKalEyüpsultan" temalı resim yapma etkinliği düzenledi.

30.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:21
Eyüpsultanlı çocuklar, resimlerle
Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi ve güvenlik amacıyla evlerde kalan çocuklar için sosyal medya hesapları üzerinden "EvdeKalEyüpsultan" temalı resim yapma etkinliği düzenledi.

Çocukların bu zor süreci en sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatmaları ve evde derslerin dışında keyifli bir aktiviteyle zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultanlı çocuklar da büyük ilgi gösterdi. Etkinlik başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen, Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesapları, çocukların yaptığı birbirinden güzel, renkli ve anlamlı resimlerle dolup taştı.

Çocukların EvdeKal Eyüpsultan temalı resimlerle, toplumun tüm kesimlerine bir mesaj vermek istediklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, şu açıklamayı yaptı: "Eyüpsultanlı çocuklarımız EvdeKalEyüpsultan, Hayat Eve Sığar yazılı resimleri ile herkesi evlerinde kalmaya davet ediyor. Çocuklarımız çok güzel ve anlamlı resimler gönderdiler. Çocuklarımızın bu çağrısına hepimiz uyalım. İnşallah bu zor günleri geride bıraktığımızda çocuklarımızın bizlere gönderdiği bu resimlerden bir sergi açmak istiyoruz. Şimdiden 500 resmimiz oldu bile. Bu sayı her gün katlanarak artıyor".

Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi, evde çocukların yaptığı EvdeKalEyüpsultan temalı resimler için Eyüpsultan sınırları içinde ikamet eden her çocuğa bir oyuncak ve bir kitap hediye ediyor. Çocukların Eyüpsultan Belediyesi'nin twitter, facebook ve Instagram hesaplarına gönderdikleri resimler, belediyenin Facebook hesabından yayınlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Facebook, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Eyüpsultanlı çocuklar, resimlerle 'EvdeKalEyüpsultan' dedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım

Son Dakika Güncel Haberleri

15:09: Sivas'ta karantinadaki köylerde sessizlik hakim - Haber 15:09: MUĞLA Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyor - Haber 15:09: ADALET BAKANI GÜL KORONAVİRÜS TEDBİRLERLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU-1 - Haber 15:09: ADALET BAKANI GÜL KORONAVİRÜS TEDBİRLERLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU-2 - Haber 15:08: Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler