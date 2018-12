Eyüpsultanlı Engelli Vatandaşlar Hem Eğlendi Hem de Eğlendirdi

04 Aralık 2018 Salı 09:05



Eyüpsultanlı engelli vatandaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen özel programda buluştu. Düzenlenen programda zeybek oynayan, şarkı söyleyen engelli gençler, salondakilerle beraber hem eğlendi hem de eğlenceli bir gösteri sundu. Eyüpsultan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde engelli vatandaşları unutmadı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel programda 300 Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) öğrencisiyle 200 engelli vatandaş ve aileleri bir araya geldi. Programda ESER'li gençler yaptıkları gösteride zeybek oynayarak, vals yaparak, şarkı söyleyerek hem eğlendiler hem de salondakileri eğlendirdi. Renkli görüntülerin olduğu gecede engelliler için yemek verildi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı."Yüreklerde ve kalplerde engeller olmadığında dünyamızın çok daha güzel olacağına inanıyoruz"Engelli vatandaşların önündeki fiziksel engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü bütün dünyada da ülkemizde de kutlanıyor. Farkındalık yaratma adına bu organizasyonlar düzenleniyor. Engelliler önemli bir kesim. Nüfusun ortalama yüzde 15'ini temsil ediyorlar. Hepimiz bir engelli adayıyız. Dolayısıyla onların hayatlarını olabildiği kadar kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak, önündeki fiziki engelleri kaldırmak adına hem toplum olarak hem kurum olarak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bizim ulusal bir politikamız aynı zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde gerek hükumetimiz gerek belediyeler olarak var gücümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. Engellerin olamayacağı bir dünyanın oluşması için gayret ediyoruz. Fiziksel engeller değil kalplerde engeller olmasın diyoruz. Yüreklerde ve kalplerde engeller olmadığında dünyamızın çok daha güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu."Toplumdan istediğimizi tek şey bizlere biraz sevgi ve ilgi göstermeleri "Engelli çocuklara sahip ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini ve yılmamalarını söyleyen zihinsel engelli Melisa Gülşah'ın annesi Derya Sağlam, "Böyle bir programa katılmaktan onur duyuyoruz. Eyüp Belediyesinin bu anlamda çalışmaları çok fazla var. 23 yaşında engelli bir kızım var benim. Burada da komşularım var. Çok ağır bir durumdan çok ilerledik. Annelere ve babalara şunu öneriyorum. Hiçbir zaman çocuklarını eve kapatmasınlar. Yılmadan eğitime devam etsinler. Onlar ne kadar mutlu olurlarsa bizim çocuklarımızda o kadar mutlu oluyorlar. Burada harika bir etkinlik var. Bizim için özel bir gün. Her gün bizi hatırlasınlar. Toplumdan istediğimizi tek şey bizlere biraz sevgi ve ilgi göstermeleri. Yollarda, toplum içinde çocuklarımıza biraz daha merhametli olsunlar" dedi.Bu etkinliğin her yıl yapıldığını ve çok mutlu olduklarını belirten Down sendromlu Emre Aydeniz'in annesi Nuray Aydeniz, "Son derece memnunum. Her yıl düzenli olarak yapılıyor. Keyfimiz yerinde. Herkes bir arada oluyor. Çocuklar birbirini görüyorlar. Mutlu oluyorlar. Başkanımız eşiyle beraber bizi ziyaret etmişlerdi. Çocuklarımızı kabul etmelerini istiyorum. Biz buradaki aileler bu farkındalığın farkındalar. Gördüğünüz gibi gülüp eğleniyoruz. Bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL