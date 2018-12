Eyüpsultanlı Genç Yetenek, Özel Tasarımlarıyla Görenleri Kendisine Hayran Bırakıyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:25



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:25

Eyüpsultanlı genç yetenek Tuncay Özmen, Kalanderhane Caddesi üzerindeki küçük atölyesinde yaptığı özel tasarım karakter ve figür çalışmaları ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.Eyüpsultanlı 31 yaşındaki genç yetenek Tuncay Özmen, Kalanderhane Caddesi üzerindeki küçük atölyesinde yaptığı özel tasarım karakter ve figür çalışmaları ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Koleksiyonerler için Türk ve Osmanlı tarihinin önemli karakterlerinin yanı sıra beyaz perdenin hayali kahramanlarının figür ve karakter tasarımlarını istenen ölçeklerde modelleyen Tuncay Özmen "Küçüklüğümden beri gördüğüm her şeyi çizebiliyorum, bu bana Allah vergisi özel bir yetenek" dedi.Başlangıçta gemi, tank ve 2. Dünya Savaşı ağırlıklı hazır maket çalışmaları ile ilgilenen Özmen, sonrasında figür ve karakter tasarım çalışmalarına ilgi duymaya başladığını anlattı.Hobi olarak başlayan, sonrasına profesyonel olarak devam eden, tasarım çalışmalarına oyuncak pazarında gördüğü bir eksiklikten dolayı girdiğini söyleyen genç yetenek şöyle dedi:"Maalesef bugün her yerde çocuklar üzerine haç işareti bulunan şövalye ve benzeri oyuncaklarla oynayıp, hayali karakterlere ilgi duyuyorlar. Bizim tarihimizin gerçek kahramanlarını yansıtan hiçbir ürün yoktu. Ben de Türk dünyasına ve milli tarihimize sevgimden dolayı maket işini bırakıp, evimin bir odasını atölye haline getirip ufak ufak Türk büyüklerini, tarihi liderlerimizi modellemeye başladım. Asıl amacım Ulubatlı Hasan, Kürşat, Atilla gibi tarihi karakterlerimizin her çocuğun odasının bir köşesinde yer almasını sağlamak.""Yabancı koleksiyonerlerden beğeni alıyorum"Sosyal medya hesabında paylaştığı çalışmalarının özellikle yabancı koleksiyonerler tarafından beğenildiğini ve paylaşıldığını belirten Tuncay Özmen, şöyle devam etti:"Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yabancı karakterler ağırlıklı siparişler almaya başladık. Özel koleksiyoncular için eksik parçalar ve henüz üretim aşamasına geçmemiş karakterleri yapmaya başladım. Şöyle ki Marvel, Disney Pixar ve benzeri film şirketleri kendi karakterlerinin modellerini ön sipariş topladıktan bir yıl sonra piyasaya sürüyor.Bu ürünleri de almak isteyen sabırsız koleksiyoncular, koleksiyonlarına bir an önce bu karakterleri katmak için işçiliğimi beğenip, bu arkadaş yapar diyerek benimle irtibata geçiyorlar. Maalesef ki ülkemizde de yabancı karakterlerin siparişlerini verenlerin sayısı bir hayli fazla. ""Çok meşakkatli bir iş"Figür, karakter modelleme işinin oldukça meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Özmen, yapım aşamasını ise şu şekilde özetledi:"Bu iş için Sculpey figür modelleme malzemesi kullanıyoruz. Önce bir heykeltraş gibi demir ve telden bir iskelet oluşturuyoruz, sonra insan anatomisine uygun bir şekilde modellemeye başlıyoruz. Gerçekliği tam olarak yansıtabilmek için detay çalışmaları yapılıyor. Sonrasında kalıp aşamasına geçiliyor.Elimizde bir kalıp oluştuktan sonra bir daha döküm yapılıyor. Dökümden prototip çıkıyor. Prototipe son detaylar veriliyor, pürüzler gideriliyor, zımparalama ve cilalama yapılıyor.Sonrasında asıl kalıp dediğimiz kalıba sokuyorum. Kalıbı elime aldıktan sonra talebe göre polyester malzeme ya da plastik reçine dediğimiz malzemelerle döküm yapıp, astarlayıp, boyadıktan sonra ürünü hazır hale getiriyorum. Sağolsun Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da ziyaretime geldi. Beni tebrik etti. Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim" - İSTANBUL