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Eyüpsultanlı gençlerden TEKNOFEST'te başarı

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilişim Akademi Robot Okulu'ndan iki öğrenci Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te başarıya imza attılar.

17.09.2019 09:00Eyüpsultanlı gençlerden TEKNOFEST'te başarı
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilişim Akademi Robot Okulu'ndan iki öğrenci Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te başarıya imza attılar.

Öğrencilerden Mustafa Karataş "TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda sağlık kategorisinde, Bilal Sait Çelebi ise afet yönetimi kategorisinde projeleriyle finale kalmaya hak kazandı. Projeler, Eyüpsultan Belediyesinin 17-18-19 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanında kuracağı stantta, 09.00-17.00 saatleri arasında sergilenecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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