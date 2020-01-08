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Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ilçede bulunan kadınlara, yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

08.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ilçede bulunan kadınlara, yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nde Hukuk İşleri Danışmanı olarak görev yapan Nurhan Avcı, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmeye başladığının müjdesini verdi. 20 yıldır avukatlık yapan Avcı konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Eyüpsultan Belediyesi olarak Eyüpsultanlı kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Bilinçli ve güçlü kadınların toplumu geliştireceğine inanıyoruz. Bu inançla kadınların hukuksal yönden de güçlenmelerini ve haklarının bilincinde olmalarını istiyoruz. Bir haksızlığa uğradığını düşünen kadınlarımıza yol gösteriyoruz. Hukuki tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunuyoruz." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Kaynak: İHA

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