Eyüpsultanlı Kadınların Sporla Hayatları Değişti

Eyüpsultan Belediyesi'nin desteği ile spora başlayan kadınların hayatları değişti. Bugüne kadar yüzlerce kadının katıldığı spor eğitimlerinde kimi sağlığına kavuştu, kimi sosyalleşmesine katkı sağladı.Eyüpsultan Belediyesi, kadınlar için çalışmalarına devam ediyor.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın "Haydi Hanımlar Spora" sloganıyla başlattığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordine ettiği spor aktiviteleriyle birlikte ilçe genelinde yaşayan kadınlar alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapıyorlar.Başlatılan program ile birlikte Eyüpsultan ilçesi genelinde bu zamana kadar bin 711 kadın spor yapmaya teşvik edilerek günlük hayatlarında daha sağlıklı daha sosyal bireyler haline geldi.Üç farklı bölgede yapılan spor eğitimleri; Eyüp Anadolu Lisesi'nde Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 07.00 - 08.00 akşam 19.30 - 20.30 arası, İmar Blokları'nda Şehit Murat Taş Ortaokulu'nda Pazartesi ve Perşembe günleri sabah 09.30 - 10.30, Salı ve Cuma günleri öğlen 13.00 - 14.00 arası, Cengiz Topel'de Serdar Aksun Anaokulu Spor Salonu'nda ise Salı ve Cuma günleri sabah 09.30 - 10.30 arası, Pazartesi ve Perşembe günleri günleri 13.00 - 14.00 arası yapılıyor.Sporun, kadınların günlük hayatının bir parçası haline getirmek için başlatılan projenin mimarı Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile birlikte Serdar Aksun Anaokulu Spor Salonu'nda pilates, zumba, step, aerobik, kültür fizik çalışmaları yapan kadın vatandaşları ziyaret etti.Başkan Aydın'a pankartlı karşılamaYapılan ziyaret sırasında kadınlar, Başkan Remzi Aydın'ı ellerinde pankartlarla karşılayarak özel bir sürpriz hazırladı. Karşılaştığı sürpriz karşısında çok şaşıran başkan Aydın, duygu dolu anlar yaşadı.Akabinde kadınlara yaptıkları özel karşılama için teşekkür eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, spor salonundaki tüm kadınlarla sohbet ederek istek ve görüşlerini dinledi."Kadınlarımız bizim özel olarak önem verdiğimiz kesim"Göreve geldiği andan itibaren ilçede sporun olabildiğince yaygınlaşmasını arzu ettiğini belirten başkan Remzi Aydın, şunları söyledi:"Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçede sporun olabildiğince tabana yaygın ve her kesimden vatandaşımızın spor yapabilmeli vizyonuyla yola çıkmıştık. Sporun sadece futbol ve basketbol olmadığının hep altını çizdik. Sporun insana huzur ve sağlık getirdiğini biliyorduk. Bunu tartışmaya bile gerek yok.Kadınlarımız bizim özel olarak önem verdiğimiz bir kesim. Çocuklarımız gibi. Kadınlarımız bizim en önemli paydaşlarımız diyebiliriz. Kadınlarımızın sağlıklı ve huzurlu olması tamamen aileyi etkiliyor. O yüzden onların huzuru ve sağlığı çok önem arz ediyor.Peygamberimizin dediği gibi: "Cennet, annelerin ayakları altındadır" sözü kadınların ne kadar önemli şahsiyetler olduğunu gösteriyor. Ben de bugün olduğu gibi kadın vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Onların istek ve görüşlerini dinliyorum. Ben belediye başkanı olarak elimden geldiğince bu konunun destekçisi ve takipçisi olacağım."Başkan Remzi Aydın'ın konuşmasından sonra spor yapmaya gelen Eyüpsultanlı ev hanımları, Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde başladıkları spor sonrasında hayatlarında yaşadıkları değişimleri ve tecrübeleri paylaştılar.Spora başlamadan önce yürümekte güçlük çektiğini ifade eden bir ilçe sakini,"Burada yaptığım sporla tam otuz kilo verdim. Sağlıklıyım ve mutluyum. Başkanımız iyi ki var. Ona çok minnettarım. Ben buradan önce yürüyemeyen bir kadındım. Şimdi, yokuş felan dinlemiyorum. Spor her anlamda her kadının yapması gereken bir aktivite"dedi.Sporla sosyalleşerek kendini daha iyi ifade ettiğini belirten Başkan bir ilçe sakini ise,"Biz aile olarak sporun farklı dallarında da faydalanıyoruz. İki tane evladım var. Liseye giden oğlum, basketbola gidiyor. Kızım, voleybola gidiyor. Ben de ebru sanatı kursuna gidiyorum. Her şey burada spor yapmakla başladı. Bu ortamda çok güzel arkadaşlıklar edindim. Sosyalleşerek kendimi daha ifade edebilmeye başladım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL