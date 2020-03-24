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Eyüpsultanlı muhtarlarla korona virüs toplantısı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünya çapında küresel bir krize yol açan korona virüse karşı ilçede alınacak tedbir ve önlemler kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

24.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:35
Eyüpsultanlı muhtarlarla korona virüs toplantısı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünya çapında küresel bir krize yol açan korona virüse karşı ilçede alınacak tedbir ve önlemler kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan muhtarlar sosyal mesafe kuralına uyarak mesafeli oturdukları görüldü.

Korona virüse karşı alınması gereken yeni tedbirlerin ve planlanan çalışmaların istişare edildiği toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Eyüpsultan Belediyesi'nin yapacakları çalışmalar masaya yatırıldı.

Muhtarlara organizasyonun yapısı hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, önemli kararlar alındı. 65 yaş üstü vatandaşların mağdur duruma düşmeden market alışverişleri için araçlar ve personel tahsis edildi. Eyüpsultan 7 bölgeye ayrılırken, personelin görevli oldukları bölgeler mahalle muhtarlarına bildirildi. Ekipler daha önce belirlenen marketlerden alışveriş yaparak vatandaşlara teslim edecek. Böylece 65 yaş üstü vatandaşların mağdur duruma düşmeden alışverişlerini kolayca yapmaları sağlanacak.

Ekipler 7 bölgede 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek

Eyüpsultan Belediyesi Ekipleri, Göktürk, Mithatpaşa, Mimarsinan Mahallelerinde Göktürk Hizmet Binası'ndan, Yeşilpınar Karadolap Mahallerinde Sosyal Market'den, Akşemsettin, Çırçır Mahallelerinde Sosyal Market'den, Alibeyköy, Güzeltepe ve Emniyettepe Mahallelerinde Sosyal Destek - Alibeyköy Muhtarlık Binası'ndan, Nişancı, Defterdar, Topçular, Düğmeciler Mahallelerinde Sosyal Destek Müdürlüğü Düğmeciler Muhtarlığı'ndan, Rami Yeni Rami Cuma, İslambey Eyüp Merkez Mahallerinde Rami Hasan Nail Canat Bilgi Evi, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe Mahallelerinde ise Eyüpsultan Kültür Merkezi'nden hizmet verecek.

"Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Başkan Deniz Köken, mahallelerde devam eden temizlik ve dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini ve her türlü önlemin alındığını belirterek şu açıklamaları yaptı: "Korona virüse karşı yaptığımız çalışmaları üçe böldük. Birincisi hijyen ve sağlık, ikincisi sosyal yardım, üçüncüsü ise çevre ve temizlik. Biz bu üç çalışmayı koordineli bir şekilde götürüyoruz. Dördüncüsü ise önce kendimizi korumamız lazım. Siz sağlıklı olursanız bu işleri yaparsınız. O yüzden kendimizi de koruyarak bu üç hizmetimizi en üst seviyede sunmak zorundayız. Nice badireler atlattık, bu işin de üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve erzak dağıtım hizmetleri devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

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