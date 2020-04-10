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Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarına girecek

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim hizmeti veriyor.

10.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:55
Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarına girecek

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim hizmeti veriyor.

Online eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultanlı öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde geri kalmaması için online deneme sınavları yapılacak. Belediye, "Başarıyı Evden Yakala!" sloganıyla öğrencilerin eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edeceğini duyurdu.Deneme sınavlarına 'sinav.eyupsultan.bel.tr' adresinden erişebileceği belirtildi.

Hem liselere giriş sınavı, hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları şu tarihlerde gerçekleşecek;

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) 11 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) 12 Nisan Pazar günü yapılacak.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Nisan Pazar günü yapılacak.

Öğrenciler, deneme sınavlarına saat 10.00-17.00 arası katılacaklar.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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