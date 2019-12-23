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Eyüpsultanlı öğrencilerden "Yardımseverlik KANımızda var" kampanyasına destek

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencileri, Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi tarafından kan vermenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Yardımseverlik KANımızda var" etkinliğinde bir araya geldi.

23.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:32 Eyüpsultanlı öğrencilerden
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencileri, Türk Eyüpsultan Şubesi tarafından kan vermenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Yardımseverlik KANımızda var" etkinliğinde bir araya geldi.

Gün boyu süren kan bağışı etkinliğinde bilgi evi öğrencileri gelen vatandaşlara kan bağışının faydaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Amaç düzenli bağışçı kazanmak

Güzeltepe Bilgi Evi ve Kızılay ile düzenlenen "Yardımseverlik KANımızda var" isimli kan bağışı etkinliğinin amacı, hem kan takviyesi almak hem de düzenli bağışçı kazanmanın adımlarını atmak oldu. Veliler, bölge esnafı ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen çalışmada düzenli kan bağışı verilmesi konusunda farkındalık oluşması sağlandı. Kan bağışı kampanyasına katılan Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencilerinden Feride Semanur Şahin: "İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Çok mutluyum, insanlar yardım edebilmek için yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Böyle bir etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan başta Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken olmak üzere öğretmenlerime ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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