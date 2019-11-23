- Eyüpsultanlı öğretmenler bir araya geldi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 24 Kasım Öğretmen Günü münasebetiyle düzenlenen program, ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Öğretmenlerle ilgili en güzel şey adları gibi öğretiyor olmalarıdır. Onun için bu önemli günü tüm öğretmenlerimizle beraber kutluyor olmaktan mutluyum" dedi. Eyüpsultan Belediyesi ile Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Öğretmenler Günü'ne özel program düzenlendi. "Sahne Öğretmenlerimizin" sloganıyla düzenlenen program Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program klasik müzik dinletisi ile davetlileri karşıladı. Ardından öğretmen Zübeyde Köksoy'un peçete üzerine resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda Eyüpsultan'da görev yapan öğretmenlerden oluşan koro konseri davetlilere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ile birlikte birçok öğretmen ve öğretmen adayları katıldı. Başkan Köken yaptığı konuşma sonrası davetlilere Bestami Yazgan'ın "Sen Büyüksün Öğretmenim" adlı şiirini okudu."Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum"Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Öğretmenlerle ilgili en güzel şey adları gibi öğretiyor olmalarıdır. Onun için bu önemli günü tüm öğretmenlerimizle beraber kutluyor olmaktan mutluyum. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Onun için tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Çocuklarımız onlara emanet onlar emanete en iyi şekilde sahip çıktıkları için bizim için kutsaldır" dedi."Güzel bir etkinlik biz geçen sene de katılmıştık"Atanmayı beklediğini söyleyen Hamide Fidan, "Ben atanmayı bekliyorum. Meslek dersleri öğretmeniyim. Güzel bir etkinlik biz geçen sene de katılmıştık. Biraz sonra programa da katılacağız sahnede öğretmenlerimiz olacak. Kızım Zeynep Neva ve eşimle beraber geldik" diye konuştu."Öğretmenler günü çok önemli ve özel bir gün"Etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirten Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nilgün Körük, "Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Öğretmenler günü bizim için çok önemli ve çok özel bir gün bunun özelliğini güzelliğini öğrencilerimizle daha iyi anlıyoruz. Onların bize güzel bir söz söylemeleri bizim için çok anlamlı" diye konuştu.(İEÇ- MB-EG-

Kaynak: İHA