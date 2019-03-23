Eyüpsultanlılar İstedi, Müjde Geldi

Kaynak: DHA

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Deniz Köken, ilçe için hazırladığı projeleri açıkladı. Eyüpsultan'daki 7 köyü "tarım köyü", "kamp merkezi", "sera köyü" gibi konseptlerle cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Köken, ilçenin dik yokuşlarından şikayet eden vatandaşlara da bir müjde verdi.AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan ilçesi için hazırladığı projeleri ve bunları hayata geçirmek için belirledikleri yöntemleri anlattı.Eyüpsultan'ın 3-4 ilçeyi kapsayacak kadar büyük bir toprak genişliğine sahip olduğunu belirten Köken "Biz Eyüpsultan'da hizmetleri doğru verebilmek için ilçeyi dörde böldük. Eyüpsultan ve etrafındaki 10 mahalleye birinci bölge dedik. Alibeyköy'e ikinci bölge dedik. Alibeyköy üstündeki en yoğun olan mahallelerimizin olduğu bölgeye üçüncü bölge dedik. İstanbul'un oksijen deposu olan Kemerburgaz Göktürk bölgelerine de dördüncü bölge dedik. Dört bölge olmasının sebebi, hizmetleri de doğrudan vermektir" dedi."EYÜPSULTAN TURİZM MERKEZİ OLACAK"Alibeyköy-Sirkeci arasındaki tramvay hattının da devreye girmesiyle Eyüpsultan'da 4 aks üstüne bir hizmet ve kalkınma planladıklarını belirten Köken şöyle konuştu:"Sadece cami turizmiyle kalkındıramıyoruz. Feshane'yi müze yaparak, Eyüp Sultan'ı, Pierre Loti'yi ve Haliç'i doğru kullanarak, bu dört aksta buraya gelen vatandaşlarımızın daha fazla vakit geçirmesini sağlamamız lazım. Çünkü bu bölgeyi bundan sonra sanayi ile değil, kültür ve turizm gibi argümanları geliştirip kalkındırabiliriz. O yüzden buraya gelen insanların sayısını çoğaltmak, burada geçirilen zamanı da uzatmak durumundayız. Bu dört aksı doğru işlettiğimizde, bu bölgede turizm kalkınacaktır.""İŞSİZLİK SORUNUNA LOJİSTİK MERKEZLERİYLE ÇÖZÜM"Göktürk Kemerburgaz havzasında, üçüncü havalimanına giden güzergaha havaalanı lojistik merkezlerini yerleştirerek gençlerin istihdamına katkı yapmayı planladıklarını belirten Deniz Köken, "Çünkü 0-19 yaş grubunun Eyüpsultan'da nüfusa oranı yüzde 28. Çok ciddi bir genç potansiyel var. Nüfusun yüzde 50'si ise neredeyse 35 yaşın altında. Sokakta yürürken çok yoğun bir iş talebiyle karşılaşıyoruz. O yüzden biz vatandaşlarımıza istihdam konusunu görüşüyoruz. Kadınlarımız için de bir girişimcilik atölyesi kurma planımız var. Burada neyi nasıl üreteceği, ürettiği malı pazarla buluşturması, internet ortamında pazarı yayması konusunda uzman hocalar getirip karşılıklı girişimcilik dersinin verilmesini sağlayacağız.EYÜPSULTAN'A YENİ SPOR VE KÜLTÜR TESİSLERİEyüpsultan'ın kültür merkezi ihtiyacı olduğunu ve 1.000 kişilik bir salon dahi olmadığını belirten Deniz Köken, "Bununla ilgili çalışmamız var. Eski Sultan Center'ı kültür merkezi yapmak için bir projemiz var. Yüzme havuzu eksiğimiz var. Ben iddia ediyorum ki ilkokul bitmeden çocuk yüzme öğrenmeli. Bu yüzden de ilkokul bitmeden yüzme öğretecek şekilde, yüzme havuzları ile çocuklarımızı buluşturmamız lazım" dedi. Spor salonu konusunda da eksikler olduğunu belirten Deniz Köken, Eyüpsultan'ın belirlenen 4 bölgesinde vatandaşın yürüyerek ulaşabileceği uzaklıkta spor tesisleri yapacaklarını söyledi. Okul bahçelerinin de spor alanı olarak değerlendirileceğini belirten Köken, böylece hem vatandaşların hem de öğrencilerin sporla buluşmalarının sağlanacağını belirtti.7 KÖY İÇİN ÇOK ÖZEL PROJELEREyüpsultan'daki 28 mahalleden yedi tanesinin aslında köy olduğunu ve sonradan mahalle statüsü kazandığını belirten Deniz Köken, bu köylerle ilgili de kapsamlı projeleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Göktürk'ten itibaren Yeni İstanbul Havalimanı'na gidene kadar olan bölümde ciddi köylerimiz var. Köylerden birini gençlik kampı yapacağız. Ormanın içinde olacak. Bir tanesini de "Tarım Köyü" yapmak istiyoruz. Katlı sera kuracağız İnşallah. Bir üniversite ile ortak çalışıyoruz. Bunu kazandığımız takdirde, şehre en önemli projelerden bir tanesini katmış olacağız. Hanımların çalıştığı pazara da, yeni hanımlar üzerinden sunulan bir sera projesini de burada hayata geçirmiş olacağız. Çünkü bizim toprakla bağımızın kesilmemesi lazım. Toprağı çocuklara ders olarak öğretmemiz lazım. Ayrıca bu bölgede çocuklara matematiği fiziği sevdirip öğretebilmemiz için bilim deneyimleme atölyeleri kurmak ve burada çocukların eğlenirken bilimsel olaylara daha çabuk vakıf olmasını sağlamak istiyoruz. Ben bunu Gaziantep'te ve Antalya'da yaptım. O yüzden bu çok önemli. Artık Endüstri 4.0 ve yapay zeka çağındayız. Biz bunlara yatırım yaparak yükte hafif pahada ağır ürünler üretebilecek bir yapıya dönüşeceğiz."YOKUŞ ÇIKMAKTA ZORLANAN VATANDAŞLAR İÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇLAREyüpsultan'ın çok yokuşlu bir bölge olduğunu ve vatandaşın yokuşlardan şikayet ettiğini belirten Deniz Köken, bu yamaçlardaki yapılaşmanın da ciddi tehlikeler arz ettiğini söyledi. Eyüpsultan'ın tepeler bölgesi olduğunu ve ortaya çıkan bu yapılaşma sorununu TOKİ ve KİPTAŞ'la birlikte aşmak istediklerini aktaran Deniz Köken "Cumhurbaşkanımız da talimatı vardı. 5 mahallemizde tapu sorunu var. Hem evlerin yenilenmesi hem de mülkiyet haklarının verilmesi gerekiyor. Ancak olay kentsel dönüşümde bitiyor. Çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Seçimden sonra da vatandaşla oturup konuşacağız. Kentsel dönüşümde herkes çok kazanmak istiyor. Öyle olunca da çözüm bulmak zor oluyor. Herkesin az kazandığı ama kimsenin mağdur olmadığı bir modelle, hem müteahhitleri hem vatandaşı üzmeden bir orta yolla bu dediğimiz sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.Eyüpsultan'ın dik yokuşları için de çözüm planını sunan Deniz Köken "İnşallah yaşlılara elektrikli araçlarla hizmet vermek istiyorum. Ciddi yokuş olan yerlere yapılacak. Vatandaş bir telefonla bu araçlara ulaşacak. Belli bir yaşın üstündekilere bulunduğu bölgede bir taşıma hizmeti vereceğim. Butona basacaklar, araç almaya gidecek. Pazarına ya da hastaneye gidebilecek. veya da vatandaşları tramvaya kadar götürecek. - İstanbul