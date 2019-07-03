03.07.2019 15:12
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Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden vatandaşların telefonla ya da bizzat gelerek başvurdukları Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinde, çocuk, ergen ve yetişkinler aile danışmanlığı konularında psikoterapi desteği alabiliyor.
Merkezde vatandaşlar başvuru nedenine göre aile danışmanına veya bireysel danışmana yönlendiriliyor. Gerek görülen durumlarda ise bireylerin ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesinin de yapıldığı merkez hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Merkezde, yetişkinlere yönelik depresyon, panik atak, anksiyete, somatizasyon vb. çocukta da kardeş kıskançlığı, okulla ilgili problemler, bilgisayar bağımlılığı, depresyon, alt ıslatma gibi birçok konuda psikologlar tarafından psikoterapi hizmeti veriliyor.
Aile danışmanı ise çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük, değişim ve gelişime yönelik hizmet sunuyor.
Kaynak: AA
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