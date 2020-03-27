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Eyüspultan'da sokak hayvanları unutulmadı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını unutmayarak besleme ve tedavi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:54
Eyüspultan'da sokak hayvanları unutulmadı
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını unutmayarak besleme ve tedavi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgını sonrası vatandaşların "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkamaması nedeniyle Eyüpsultan'da sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların imdadına Eyüpsultan Belediyesi yetişiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlarının yardımına koşarak "Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet" sloganıyla çalışmalarına devam ediyor. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları besleme çalışması kapsamında belirli noktalara konan mama makineleri dolduruluyor, sokaklar dolaşılarak can dostlarımız için, kolayca ulaşabilecekleri yerlere mamalar konuluyor Besleme çalışmaları tüm ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştiriliyor.

Bu arada Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan hayvanseverlerle birlikte bir çalışma gerçekleştirdi. Hayvanseverlerle birlikte Akşemsettin Mahallesi ve Eyüpsultan Camii önünde bulunan minik dostlara besleme yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

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