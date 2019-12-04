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Eyyübiye Belediyesi engellileri yalnız bırakmadı

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, ilçe sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşlar yemekte bir araya geldi.

04.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32Eyyübiye Belediyesi engellileri yalnız bırakmadı
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, ilçe sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşlar yemekte bir araya geldi.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, ilçe sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşlar yemekte bir araya geldi. Sosyal belediyecilik çalışmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleriyle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerini yemekte bir araya getirdi. Özel bir mekanda düzenlenen programa, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kaya, meclis üyeleri, birim müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol takımı sporcularının da katıldığı yemekte, engelli dernekleri başkanları ve engelli vatandaşlar, engellilere gösterdiği pozitif ayrımcılık nedeniyle Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Eyyübiye, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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