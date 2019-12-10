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Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi

Eyyübiye Belediyesince düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

10.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:04Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi
Belediyesince düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz üniversite hazırlık kurslara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sunulan imkanlarla geleceği hazırlanıyor.
Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na hazırlanan öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Hem ders çalışma, hem de kitap okuma fırsatı sunulan öğrencilere ayrıca çay ve kek ikramında da bulunuluyor.
Sınavlara yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde verilen kurslarda öğrenciler, 2 haftada bir deneme sınavlarına da tabi tutuluyor. Haftanın 7 günü verilen kurslardan faydalanan gençler, kendilerine sunulan imkan ve gençliğe yapılan yatırımlardan dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

Rahat ortamda ders çalışma fırsatı bulduklarını ve ikramların yapıldığını belirten öğrenciler, hizmetlerin devam etmesini talep etti.

Yükseköğretim Kurulu, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: AA

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