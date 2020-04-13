Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eyyübiye'de aile sağlık merkezleri arındırıldı

Eyyübiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.

13.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:33
Eyyübiye'de aile sağlık merkezleri arındırıldı
Eyyübiye 'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezlerini dezenfekte etti. İlçe genelindeki sağlık merkezlerini dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara maske dağıttı. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte timi ilçe genelindeki sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfekte çalışması yaptı. Virüsün görüldüğü ilk günden itibaren ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kadın destek merkezlerinde ürettikleri maskeleri de vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık çalışanları belediye ekip teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyyübiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››Eyyübiye'de aile sağlık merkezleri arındırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Yeni doğum yapmış anne ve çocuğunun yardımına polis koştu - Haber 15:00: Manisa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı - Haber 15:00: Korona virüsten ölen eczacı Adıyaman'da anıldı - Haber 15:00: Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı - Haber 15:00: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler