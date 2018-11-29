Eyyübiye'de Çat Kapı Ev Ziyaretleri Devam Ediyor

Eyyübiye
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleri devam ediyor. Merkez
ve kırsal ayrımı yapmaksızın çat kapı ev ziyareti gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor. Rutin hale getirilen ev ziyaretlerinde sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri bazen çat kapı bazen ise belirlenen evlere giderek ailelerin eksiklerin öğreniyor. Son olarak Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
'nin eşi Ayşe Ekinci de beraberindekilerle birlikte vatandaşların evine misafir olarak sorunlarını dinledi. Yeni ve Direkli Mahallesinde durumu iyi olmayan ailelere ziyarette bulunan Ayşe Ekinci, ailelerin sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu. Ailelere, gıda ve nakdi yardımda bulunan Ekinci ve beraberindekiler, yeni doğan iki bebeğe de ziyarette doğum seti ve oyuncak hediye etti. Bebekleri kucağına alıp seven Ayşe Ekinci, bebeklerin sağlığı hakkında annelerden bilgi aldı. Çat
kapı ev ziyaretinde Ayşe Ekinci'ye, Eyyübiye Kadın Kolları Yönetimi ve Eyyübiye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. - ŞANLIURFA
Ekinci,Çat,Eyyübiye
29 Kasım 2018 Perşembe 13:06