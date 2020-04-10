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Eyyübiye'de gıda ve hijyen paketi dağıtımı

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan ve yardıma muhtaç vatandaşların taleplerini bir bir karşılamaya devam ediyor.

10.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:21
Eyyübiye'de gıda ve hijyen paketi dağıtımı
Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan ve yardıma muhtaç vatandaşların taleplerini bir bir karşılamaya devam ediyor.

Salgın mücadelesi kapsamında ilçe genelinde adeta seferberlik başlatan ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Eyyübiye Belediyesi, gıda ve hijyen paketleri yardımıyla da vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. İlçe genelinde hijyen, temizlik, dezenfekte ve maske dağıtımını aralıksız bir şekilde sürdüren Eyyübiye Belediyesi sosyal yardım çalışmalarıyla takdir topluyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamaya yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine 65 yaş üstü amcalarımız teyzelerimiz evdeler. Özellikle kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimiz evde bizlerini bekliyorlar, bunun farkındayız. Gıda noktasında bugüne kadar çok ciddi çalışmalarımızı sarf ettik. Bir bir ailelerimize ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz. Evlerinde kalan değerli Eyyübiyeli kardeşlerim sizler Turkuaz masa üzerinden bizlere ulaşın bizlere ulaşma halinde inşallah bütün ihtiyaçlarınıza cevap vereceğiz. Eyyübiye Belediyesi olarak bütün gayretimizi bu noktaya sarf etmiş durumdayız. Bunun yanı sıra Valiliğin bünyesinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu'na da çok ciddi desteklerimiz oldu, olmaya da devam edecek. Sayın Valimiz Abdullah Erin'in talimatları üzerine bizlere iletilen ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ihtiyaçlarını bir bir karşılamaya devam ediyoruz. Sizler Evinizde kalın bizler sizler için sahadayız" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyyübiye, Güncel
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