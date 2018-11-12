Eyyübiye'de Hasta Yakınları Misafirhanesi Açılışa Hazır

Eyyübiye
Belediyesi tarafından yapılan, Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi açılışa hazır hale getirildi.
Hasta yakınlarının rahat ve konforlu koşullarda zaman geçirebilmeleri için yapımına başlanılan ve ihtiyacı giderecek olan misafirhane 2 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. 4 kattan oluşan Eyyübiye Belediyesi hasta yakınları misafirhanesi 100 yatak kapasiteli olup, 50 oda ile hasta yakınlarına hizmet verme imkanı sağlayacak. Misafirhanede, bekleme salonları, resepsiyon, çamaşırhane, mutfak, banyo, yatak odaları, balkon ve dinlenme odaları bulunuyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
, incelemelerde bulunduğu misafirhanenin, hasta yakınlarına cüzi bir ücret karşılığında hizmet vereceğini belirti. Hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurularak yapımı tamamlanan misafirhane, tüm tefrişatıyla açılışa hazır duruma getirildi.
Bölge için büyük bir ihtiyacı giderdiklerini açıklayan Ekinci, "Yakın bir zamanda hizmete giren Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında, hasta yakınlarının güvenli ve konforlu bir şekilde kalabilecekleri bir misafirhane inşa ettik. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hizmete sunmuş olduğumuz bu sosyal projemiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Ekinci,Eyyübiye
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35