Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı - Haberler

Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı

Eyyübiye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

25.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:45
Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı
Eyyübiye 'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen salgınla ilgili Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçede seferberlik başlatan ekiplerin hummalı çalışmaları sürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları belirli periyotlarla her gün dezenfekte ediyor. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, titizlik çalışmalarında sürdürüyor. Sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilen 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlar için de harekete geçen ekipler, 444 03 63 numaralı telefonla ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bizler sizlerin sağlığı için dışardayız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden her türlü çalışmayı yürütüyor. Sizlerden ricamız, kurallara riyaet etmeniz ve mümkün mertebe evden dışarı çıkmamanızdır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı - Haber 11:20: Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Haber 11:19: Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçeyi 150 bin kişi ziyaret etti - Haber 11:19: Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs temizliği - Haber 11:19: Sinop'ta polis, 65 yaş üstü kardeşler için odun kırarak soba yaktı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber