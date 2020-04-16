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Eyyübiye'ye yeni kütüphane ve park kazandırma hazırlığı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice Mahallelerini birbirine bağlayan alanda yapılması planlanan kütüphane, semt pazarı ve park alanını inceledi.

16.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:33
Eyyübiye'ye yeni kütüphane ve park kazandırma hazırlığı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice Mahallelerini birbirine bağlayan alanda yapılması planlanan kütüphane, semt pazarı ve park alanını inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice Mahallelerini birbirine bağlayan alanda yapılması planlanan kitap otağı, semt pazarı ve park alanında incelemelerde bulundu. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hummalı bir şekilde çalışma yürüten Başkan Kuş, bir yandan da ilçeye yeni alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuş, son olarak Osmanlı Mahallesi ve Yenice Mahallesini birbirine bağlayan alana, kütüphane, semt pazarı ve park yapılması için çalışmalara başlayarak alanda inceleme yaptı. Kuş, "Osmanlı ve Yenice Mahallemizi birbirine bağlayan alanı değerlendirmek için kolları sıvadık. Bu bölgemizin park ihtiyacı vardı. Buraya güzel bir park yapıyoruz. Yine çocuklarımızın ders çalışabilecekleri alanları yoktu. Bir kütüphanede yapacağız. Semt pazarları konusunda ilçemiz genelinde eksiklikleri bir bir gidermeye başladık. Bu alana da bir semt pazarı kazandıracağız. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yenice, Yaşam
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