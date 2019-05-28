Eyyübiyeli gençler gençlik merkezlerine ilgi gösteriyor

Eyyübiye
Belediyesi Gençlik Merkezlerinde açılan kurslara, gençlerin yoğun ilgisi devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlerin uğrak mekanları olmaya devam ediyor. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik birçok aktiviteye ev sahipliği yapan ve gençleri hem milli ve manevi değerler noktasında aşılayan hem de onların sportif ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayan Eyyübiye Belediyesi, bu çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesindeki Gençlik Merkezlerinde çeşitli kurslarla gençleri ağırlayan Eyyübiye Belediyesi, alanında uzman eğitmenler ile gençlerin eğitim, kültür ve sportif alanlardaki gelişimine katkı sağlıyor.
Eyyübiye Belediyesi Şehit Muhammed Cihangir
Gençlik Merkezinde, Kur-an, Resim, Bilgisayar
ve satranç kursuna katılan gençler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş
'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Yaşam
Kaynak: İHA