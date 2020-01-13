Haberler » Spor » Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı - Spor

Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalarda üstün başarı sağladı.

13.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:41Eyyübiyeli gençlerden üstün başarı
Belediyesi Gençlik Müdürlüğü bünyesindeki gençler, katıldıkları turnuvalarda üstün başarı sağladı.

Eyyübiyeli genç sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi güreş müsabakalarında 2. oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Gençlik Spor Salonu'nda serbest ve grekoromen kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya 12 ilin takımları katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, yerel faaliyetler sonucu yetenekli sporcuların spora kazandırılması amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde çekişmeli müsabakalar yaşandı.

Turnuvaya damga vuran Eyyübiyeli genç sporcular, ikinci oldular. 52 kiloda Abdulbaki Çoban 1., 38 kiloda Emircan Çiftçi 2., 41 kiloda İslam Turan 2., 41 kiloda Ebubekir Şarvan 3. ve 62 kiloda Fatih Koyunlu 3.'lük elde ederek turnuvaya damga vuran isimler oldu.

Dereceye giren sporcular, destek ve katkılarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Gaziantep, Eyyübiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:26  Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Spor
18:19  Cenk Tosun'un Crystal Palace'la İlk Antremanı - Spor
18:19  Nikola Vlasic'in 2019-20 Rusya Premier Ligi'nin İlk Yarısında Attığı Tüm Goller - Spor
18:19  Juventus'un Roma'ya Attığı En Güzel Beş Gol - Spor
18:19  Ivan Perisic'in Bayern'deki En İyi Anları - Spor
18:12  Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Spor
17:53  İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Spor
17:39  Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! - Spor
16:45  Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Spor
16:17  İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Spor
13.01.2020 18:33:09