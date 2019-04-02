Eyyup Avcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARAMAN ERMENEK belediye başkan adayı olan Eyyup Avcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARAMAN ERMENEK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Eyyup Avcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARAMAN ERMENEK adayı Eyyup Avcı kimdir? BTP KARAMAN ERMENEK adayı Eyyup Avcı yüzde kaç oy aldı?

Eyyup Avcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARAMAN ERMENEK belediye başkan adayı olarak gösterilen Eyyup Avcı ERMENEK ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. ERMENEK ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Eyyup Avcı adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

KARAMAN ERMENEK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.