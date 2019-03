Ezan'a Saygısızlığa" Tepkiler

Kaynak: AA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Mescid-i Aksa'da ezanın okunmasının engellenmesine tepki gösterdi.TÜGVA Kastamonu Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte Kuzeykent Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından basın açıklaması yapıldı.TÜGVA Kastamonu Temsilcisi Burak Arslan, burada yaptığı konuşmada, ezanın insanlara haklı oldukları takdirde dünyayı karşısına alacak gücü verdiğini söyledi.Ezanın Mekke, Horasan, Semerkand, Buhara, Bağdat, Irak, Mısır, Suriye, Kosova, Bosna, Endülüs, İstanbul ve Kırım'ın fetih müjdecisi olduğunu belirten Arslan, "Ezan dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan'ın özgürlük türküsü, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir." dedi.Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlığı kabul edemeyeceklerini vurgulayan Arslan, bu durumun anlaşılır bir tarafı bulunmadığını kaydetti.Kudüs'te de ezanın engellendiğini hatırlatan Arslan, "En ufak zerresinde bir acı olduğunda içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi." ifadesini kullandı.SamsunTÜGVA tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Kampüs Camisi'nde cuma namazının ardından yapılan basın açıklamasında, ezanın dünyanın her yerinde Allah'ı ve İslam'ı simgelediği belirtilerek, tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan bu aşağılık hareketlerin karşısında her zaman ve mekanda daha gür bir sesle ezanı Muhammedi'yi okuyacağımızı ilan ediyoruz." denildi.Açıklama sonrasında Mısır'da geçen ay idam edilen İhvan hareketi mensubu 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.ÇankırıCuma namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde bir araya gelen TÜGVA üyeleri ile vatandaşlar adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Temsilcisi Ömer Ulucan, Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte ezana yapılan saygısızlığın kabul edilemeyeceğini söyledi.Aynı şekilde Mescid-i Aksa'da İsrail'in tutumunu protesto ettiklerini anlatan Ulucan, "Bu sabah aldığımız haberle bir kez daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki iki camiye cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. Bu hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.ÇorumTÜGVA üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda cuma namazının ardından basın açıklaması yapıldı.TÜGVA Çorum Temsilcisi Kerep Ölçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ezanın, Allah'ın hükümranlığının yeryüzünde ve gökyüzünde günde beş kez ilan edilmesinin adı olduğunu söyledi.İstanbul'da düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlığın kabul edilemeyeceğinin altını çizen Ölçer, Mescid-i Aksa'da İsrail'in ezanın okutulmamasını da protesto ettiklerini vurguladı.Grup, açıklamanın ardından tekbir getirerek dağıldı.AmasyaTÜGVA, üyeleri cuma namazının ardından Şeyhcui Camisi önünde bir araya geldi.TÜGVA üyeleri adına açıklama yapan Yasin Kuloğlu, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.Ezanın dünyanın her yerinde mazlumların tek silahı olduğunu dile getiren Kuloğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz gön önünde bulundurulduğunda açık şekilde görüleceği üzere asla kabul edilebilir değildir. Aynı şekilde en ufak zerresinde bir acı olduğunda içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk." dedi.Kuloğlu, Yeni Zelanda'da iki camide düzenlenen terör saldırısını da kınayarak, "Hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." diye konuştu.