"Ezan Islıklandı" Diyen İktidara Yakın Gazeteci: Eylemciler Polisi Islıklamış, Özür Dilerim

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde yapılan eylemde kadınların ezanı ıslıkladığını iddia eden bir köşe yazısı kaleme aldı. Bugün eylemcilerden ve okuyucularından özür dileyen Özışık, "Protestocular ezanı değil, yolu kapatan polisi ıslıklayarak protesto etti" dedi.

Süleyman Özışık, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü hedef aldığı yazısında çok sert ifadeler kullanmıştı. Özışık, yazısında şu ifadeler kullanmıştı:

"ELLERİNDEKİ PANKARTLAR SURETLERİ KADAR İĞRENÇ"

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de yapılan yürüyüşü izlediniz değil mi? Binlerce kadın İstiklal Caddesi'ni hıncahınç doldurmuş ve sözde kadın hakları konusunda duyarlılık kasıyor. Büyük bir kısmı önce koro halinde ve anıra anıra Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladıkları sloganlar atıyor. Ellerindeki mide bulandırıcı cinsel içerikli pankartlar ise en az kendi suretleri kadar iğrenç. Buraya yazmak haya ve edep ister."

"UCUBELER EZANI SUSTURMAK İÇİN ISLIK ÇALMAYA BAŞLIYOR"

"O sırada ezan okunuyor ve bu ucubeler, okunan ezanı susturmak için ıslık çalmaya başlıyor. Yuhalayanlar, küfredenler, çığlık atanlar ve düdük çalanlar ezan okunmaya devam ettikçe adeta öfke nöbetleri geçiriyor. Bütün bunlar azılı diktatör denilen adamın ülkesinde yaşanıyor."

Özışık, gerçek dışı iddiayı köşesine taşıdığı için bir özür yazısı yayınladı. Özışık'ın mesajı şöyle: