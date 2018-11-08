"Ezan Türkçe Okunmalı" Diyen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Tek Cümlelik Savunma!

Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz "Andımız" tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulması gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.

ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, KENDİNİ SAVUNDU

Bugün CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili tek cümlelelik bir açıklama yaparak "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki" dedi.

KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Öte yandan Yılmaz, yarın 11.30'da TBMM'de basın açıklaması yapacak.