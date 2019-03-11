Ezana Saygısızlığa Tepkiler

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Burdur'da diyanet sendikalarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle İstanbul Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa tepki gösterdi.Burdur Müftülüğü önünde toplanan grup adına konuşan Diyanet-Sen Burdur Şube Başkanı Bünyamin Özdaş, Taksim'de bir araya gelen grupların yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarla protesto ettiğini hatırlattı.Ezanı ıslıklayanların yüzde 99'u Müslüman bir ülkede olmaması gereken bir densizliğe imza attıklarını ifade eden Özdaş, "Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm Dünya Müslümanları'na yapılmış bir saygısızlıktır." dedi."Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez." diyen Özdaş, halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenlerin Türk halkından ve tüm Dünya Müslümanları'ndan özür dilemesi gerektiğini söyledi."Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız"Güruh hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini dile getiren Özdaş, şunları kaydetti:"Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın, bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile göstere göstere yapılması bizlerin de tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor, kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Müslümanları namaza çağıran İslam'ın şiarı ezan sesini protesto etmek toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktır. Aziz milletimiz ve darbeleri Selalarıyla susturan hocalarımız bu tür oyunları gayet iyi bilmektedir. Şunu herkes bilsin ki Anadolu'nun yiğit evlatları küresel taşeronların oyunlarına gelmeyecek ve sağduyu ile hareket etmeye devam edecektir."Özdaş, bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya ve tepkilerini hukuk çerçevesinde gösterme çağrısında bulundu.Grup, "Ezana uzanan eller kırılsın" sloganı attıktan sonra dağıldı.