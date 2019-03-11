Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Kaynak: AA

Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da Diyanet-Sen öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.Diyanet-Sen Çankırı Temsilciliği öncülüğünde Ahmet Yesevi Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup tekbir getirerek, slogan attı.Grup adına basın açıklaması okuyan Osman Doğan, ezanın protesto edilmesinin bütün Müslümanlara yapılan saygısızlık olduğunu söyledi."Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük, kesinlikle kabul edilemez." diyen Doğan, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." ifadesini kullandı.Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:"İslami değerlerimize saldırı halinde olan insanların arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."Basın açıklamasına, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Boz da destek verdi.ÇorumÇorum'da da 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, üzerinde "İstiklal de istikbal de ezansız olmayacak", "Ezan kıyamdır, diriliştir, birlik ve beraberliğin adıdır" yazılı pankartlar açarak tekbir getirdi. Bu sırada, Akşemseddin Cami imam hatipleri tarafından ezan okundu.AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı konuşmada şunları söyleditti:"Zulm unutulursa tekrarlanır. Hak ile batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar, Ebu Cehiller bitmeyecek ama Allah'ın izniyle Hz. İbrahimler, Musalar, Selahattinler, Fatihler, Yavuzlar, Abdulhamitler, Recep Tayyip Erdoğanlar da bitmeyecek. Her ne kadar arada bir şuur altındaki vatan, millet, ezan düşmanlıkları depreşse de bu millet hiçbir zaman buna müsaade etmeyecek. Allah'ın izniyle, bayrak gönderden inmeyecek, ezan sesi kıyamete kadar dinmeyecektir."Belediye Başkanı Zeki Gül de ezanın, ebediyete kadar ülkenin üzerinde inlemeye devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız da "Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanına ve dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır." diye konuştu.Yıldız, protestoyu gerçekleştirenlerin Müslümanlardan özür dilemesi ve haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten dolayı yasal işlem yapılması gerektiği savundu.KastamonuDiyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır da yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve tüm dünya Müslümanlarına saygısızlık yapıldığını kaydetti.Bakır, "Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.