Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

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Diyanet-Sen Adana ve Osmaniye şubeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananlara tepki gösterdi.Diyanet-Sen Adana Şube Başkanı Feysel Akkoç, sendika binasındaki konuşmasında, ezan sesini protesto etmenin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olduğunu vurguladı.Türkiye'nin her dinden ve inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu ve bunu bozmak için çeşitli oyunlar oynandığına dikkati çeken Akkoç, "Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaştırmaya götüren bu tür girişimler maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor." şeklinde konuştu.OsmaniyeDiyanet-Sen Osmaniye Şubesi de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de yaşananlara yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.Şube Başkanı Adnan Yiğit, yaptığı açıklamada, Taksim'de ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu belirtti.Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalınamayacağını ifade eden Yiğit, "Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla kardeşçe yaşamayı başaran, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmeyen halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesine sessiz kalamayız." açıklamasında bulundu.Taksim'deki protestonun insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozmaya yönelik olduğunu vurgulayan Yiğit, bu protestonun inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyledi.