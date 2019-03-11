Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

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İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Atalarımız anadan ve yardan vazgeçmiş ancak vatandan ve inancından vazgeçmemişlerdir. Onların, destanlarıyla bize miras bıraktığı topraklarda bu küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz." dedi.
Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart
'ta Taksim
'de gerçekleşen mitingde yatsı ezanının ıslık çalınarak protesto edildiğini anımsattı.
"Küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz"
Ezanı ıslıkları ve çığlıklarıyla bastırmaya çalışanların, bu vatanın ve milletin evladı olmadığını aktaran Öksüz, şu ifadeleri kullandı:
" Fatih
'in yadigarı, fethin sembolü İstanbul
'da yapılan yürüyüşte ezan sesine yapılan saygısızlık bu vatanın bağımsızlığına, semalarımızda dalgalanan bayrağımıza ve tüm değerlerimize karşı alınmış bir tavrın, beslenilen düşmanlığın açık göstergesidir. Bu vatanda din, dil ve ırk başta olmak üzere insana dair ne varsa meşru hukuk sınırları içerisinde yaşanır. Herkes düşüncesinde, fikrinde ve yaşayışında özgürdür. Ancak, bu vatan toprağında ezanlar susmasın, bayraklarımız inmesin, mabedlerimize namahrem eli değmesin diye nice evladımız şehit olmuştur. Atalarımız anadan ve yardan vazgeçmiş ancak vatandan ve inancından vazgeçmemişlerdir. Onların, destanlarıyla bize miras bıraktığı topraklarda bu küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz. Uzatmaya kalkanlar da hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde milletimizden en güzel cevabı almışlar ve alacaklardır."
"Ezanlar susmaz, bayrağımız inmez"
Öksüz, ezana saygısızlığın kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tarihinde camilerimizi satan, kapatan, ahırlara dönüştüren, ezanımızı aslından uzaklaştıran, allahuekber nidalarımızı 'tanrı uludur'a dönüştüren karanlık zihniyetin, hain emellilerin bu kirli tortularını net bir şekilde kınıyoruz. Ezanımıza karşı takınılan bu küstah tavır sadece kutsal bir değerimize değil aynı zamanda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, sosyal barış ve huzurumuza karşı sergilenmiş bir tavırdır. Şehitlerimizin ruhaniyetini incitecek çirkinliktedir. Biz milli iradenin tarafı olarak ezanlar susmaz, bayrağımız inmez diyoruz. Bu ezanların ve bayrağın gölgesinde herkese ve her kesime yer var. Ancak, ezanımıza ve bayrağımıza uzanan eli kırmayı, dili susturmayı hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çok iyi biliriz."
Güncel
Kaynak: AA