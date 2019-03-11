Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

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Adıyaman'da Diyanet-Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.Demokrasi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğreticisi Hüseyin Kandemir ezan okudu.Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, burada yaptığı basın açıklamasında, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti.Ezana yapılan saygısızlığı seyirci kalmayacaklarını ifade eden Çil, "İslami değerlerimize saldırı olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Aziz milletimiz bu oyunlara prim vermemeli, sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir." dedi.Etkinliğe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.