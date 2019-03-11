Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

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- Basın açıklamasına katılanlardan detaylarEzan okunmasıDiyanet-Sen Şube Başkanı Adnan Yiğit'in açıklamasıDua yapılması "Ezana saygısızlığa" tepkilerOSMANİYE - Diyanet-Sen Osmaniye Şubesi de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de yaşananlara yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.Şube Başkanı Adnan Yiğit, yaptığı açıklamada, Taksim'de ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu belirtti.Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalınamayacağını ifade eden Yiğit, "Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla kardeşçe yaşamayı başaran, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmeyen halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesine sessiz kalamayız." açıklamasında bulundu. Taksim'deki protestonun insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozmaya yönelik olduğunu vurgulayan Yiğit, bu protestonun inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyledi.