Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

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Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.Beyoğlu'ndaki Odakule önünde, ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan gruptakiler, "Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı.ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, 8 Mart bahanesiyle Taksim'de toplanan, Ağa Cami önünde ezan okunduğu sırada ıslık çalarak saygısızlık yapanları kınadıklarını ve şiddetle lanetlediklerini söyledi."Islık ezandan önce başladı, ezanı duymadık." diyenlere "Taksim'de bu ezan 15 Temmuz günü bombalar yağarken duyuldu da siz ıslık çalınca mı duymadınız?" dediklerini ifade eden Dalkalı, ezan sesinden rahatsız olan zihniyete karşı dağlar gibi durduklarını ve durmaya devam edeceklerini dile getirdi.Dalkalı sözlerine şöyle devam etti:"Sırf İslam dinine olan nefretinden dolayı haktan ve adaletten şaşan zavallılar, nefislerine olan esarete hürriyet, ezanı ıslıklama alçaklığına ise protesto ve özgürlük diyor. Biz de diyoruz ki, özgürlüğünüz bizim kutsalımıza saldırma hakkını vermez. Şayet kendisinde bu hakkı görüp ezana dilini uzatan olursa o dili susturacak bu millet, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yine hazır beklemektedir."Gruptakiler, okunan ezanın ardından dağıldı.