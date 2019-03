Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Kaynak: AA

Diyarbakır'da Ulu Cami'de bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.TÜGVA Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'de sabah namazının ardından basın açıklaması yapıldı.TÜGVA Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatör Yardımcısı Seher Şenyüz, açıklamada, ezana yapılan saygısızlığın kabul edilemeyeceğini söyledi. Ezanın ilahı bir çağrı olduğunu aktaran Şenyüz, "Ezan, inananlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır." dedi.Ezanın Mekke, Horasan, Semerkand, Buhara, Bağdat, Irak, Mısır, Suriye, Kosova, Bosna, Endülüs, Gırnata, İstanbul ve Kırım'ın fetih müjdecisi olduğunu ifade eden Şenyüz, "Ezan, bizim için Roma'nın, New York'un, Pekin'in, Tokyo'nun, Moskova'nın, Berlin'in, Paris'in ve yarım kalan hesabımız olan Viyana'nın fethine niyet tazelemektir. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan'ın özgürlük türküsü, Çeçen mücahitlerin zafer ezgisidir. Ezan, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir."8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananların kabul edilemeyeceğini söyleyen Şenyüz, şunları kaydetti:"Birkaç kendini bilmez, türedi tipin bu toprakların mayası olan ezanı protesto etmesi, ister istemez hafızalarımızda, küçük olmasına rağmen mide bulandıran sinek misalini hatırlatmıştır. Şimdilik kavlen uyarmakla yetinmek durumunda olduğumuz hatta çoğu zaman görmezden geldiğimiz, bu ülkenin mayasından zerre nasiplenmemiş bu sineklerin mukaddesatımız mevzu bahis olduğunda, karşısında bu mukaddesatın yılmaz bekçileri olan Türkiye Gençlik Vakfı kadrolarını bulacağını şüphesiz bilmelerini isteriz.Bebek katili Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körüklemiştir. Eli kanlı İsrail terör devletinin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Gözbebeğimiz Mescid-i Aksa'mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz."Etkinliğe, sivil kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.Daha sonra katılımcılara çorba ikram edildi.