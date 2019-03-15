Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Kaynak: AA

Kırşehir Cacabey Camisinde bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.TÜGVA Kırşehir Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapıldı.Açıklamayı okuyan il temsilcisi Sergen Özdemir, ezanın, muhatabı olan insana, yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah'a ve onun dinine ne kadar uyduğunu tefekküre zorlayan bir çağrı olduğunu belirtti.Ezanın, Mekke'nin, Horasan'ın, Semerkand'ın, Buhara'nın, Bağdat'ın, Irak'ın, Mısır'ın, Suriye'nin, Kosova'nın, Bosna'nın, Endülüs'ün, Gırnata'nın, İstanbul'un ve Kırım'ın fetih müjdecisi olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:"8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Aynı şekilde, en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi."İslam alemine birlik ve beraberlik dileyen Özdemir, aynı zamanda Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyı lanetleyerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Çeşitli sloganlar atan grup, olaysız şekilde dağıldı.