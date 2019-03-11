Ezana Saygısızlığa" Tepkiler - Bingöl/

Bingöl
, Batman
ve Elazığ
'da Diyanet-Sen üyeleri, İstanbul
'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde yaşananlara tepki gösterdi.
Diyanet-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik
, Memur-Sen
İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yatsı ezanı okunması sırasında ıslık çalınmasını ezana tahammülsüzlük olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Bu durumun Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gerektiğini dile getiren Çelik, "Söz
konusu grup hakkında halkı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gerekli yasal işlemin mutlaka yapılması gerekir. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlıktır." dedi.
Çelik, şöyle konuştu:
"Yüzlerce yıldır farklı inanç ve kültüre sahip insanlarla bir arada kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi, üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilmesi tahammül sınırlarını zorlaştırdı. Ezana yapılan bu saygısızlığa seyirci kalamayız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu düzenini bozma amacıyla yapılan protestoyu, inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz asla mümkün değildir."
Iğdır Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki Diyanet-Sen İl Temsilcileri, 8 Mart
Dünya Kadınları Günü nedeniyle Taksim
'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa basın açıklamaları ile tepki gösterdi. Iğdır Müftülüğü binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Diyanet-Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan, açıklamalarda bulundu.
Elazığ, 8 Mart, Diyanet Sen, Bingöl, Güncel
Kaynak: AA