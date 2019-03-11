Ezana Tahammülsüzlük Kabul Edilemez"

Kaynak: AA

Diyanet-Sen Edirne Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de gerçekleşen mitingde yaşanan olayları protesto etti.Eski Cami önünde bir araya gelen grup tekbir getirerek, "Ezan dinmez bayrak inmez" sloganı attı.Diyanet- Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, burada yaptığı açıklamada, Taksim'de gerçekleşen mitingde yatsı ezanının ıslık çalınarak protesto edildiğini hatırlattı.Ezana karşı tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu belirten Ayar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklar ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanları'na yapılmış bir haksızlıktır." dedi.Ayar, Diyanet-Sen olarak, yapılan eylemin hukuki olarak takipçisi olacaklarını ifade etti.Türkiye'nin farklı din ve inançtan insanlarını yaşadığı büyük bir mozaik olduğunu dile getiren Ayar, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirilenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." diye konuştu.Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Barış Gündoğdu da yaptığı yazılı açıklamada, bu tür davranışların toplumu ayrıştırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, olayı kınadı.