Ezberbozan Bileşenler Yenilikçi Sportif Gıda Ürünlerine İlgiyi Arttırıyor

Fonksiyonel bileşen üreticilerinden BENEO, Frankfurt'ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen bu yılki Avrupa Sağlıklı Bileşenler Fuarı - HiE 2018' de, tüketicilere cazip gelecek, yenilikçi sportif yiyecek ve içecekler geliştirmelerine yönelik örnek ürünler sundu.

HiE 2018 Fuarında BENEO standında profesyonel triatlet Marc Rink ile birlikte, pedal çevirerek yapılan egzersizler, sportif gıdalarda kullanılan bileşenlerden Palatinose™'un dayanıklılık potansiyelini de sergiledi.

Gıda üreticileri için alternatif cazip bir pazar

Dönüşen tüketici ve pazar trendlerini inceleyen BENEO Pazarlama Direktörü Thomas Schmidt, "Sportif gıda ürünlerinin sadece sporculara değil sağlıklı olmaya özen gösteren herkese hitap etmesi büyük önem taşıyor. Genel tüketici için sportif ürünlere odaklanmamız, yenilikçi ürün imalatçılarının büyüme potansiyelini güçlendiriyor. Daha fazla yenilikçi ürünün tüketicilere sunulmasıyla, 2021 yılında sportif gıda ürünü pazarının 15 milyar Euro'ya ulaşacağı tahmin ediliyor ve global pazarda gıda ve içecek üreticileri için önemli bir büyüme fırsatı sunuyor" diyor.

Araştırmalar gösteriyor ki aktif tüketiciler, iyi görünerek kendilerini iyi hissetmelerine, yoğun günlerini yönetmelerine ve kilo kontrolüne yardımcı olan ürünleri tercih ediyor. Bu durum da kan şekeri yönetimi, dengeli enerji sağlama ve yağ yakma etkisinin onlar için büyük önem taşıdığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, piyasada spor ve fitnessla ilgili pek çok ürün, maltodekstrin, glikoz şurubu ve sukroz gibi glikozun çok hızlı bir şekilde kana karşımasını sağlayarak yağ oksidasyonunu bastıran hızlı karbonhidratlar içeriyor. Anında enerjiye ihtiyaç duyanlar için ideal olmasına rağmen, yüksek glisemik endekse sahip karbonhidratlar, antrenmanlarında dayanıklılık arayan, günlük spor aktiviteleri ya da gün boyunca dengeli enerji seviyelerini korumak isteyen tüketiciler için uygun değil.

Schmidt, BENEO'nun akıllı bileşeni Palatinose™'un, daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde tam karbonhidrat enerjisi sağlayarak, gerekli yakıtı sağladığını ifade ediyor. Bu düşük glisemik endekse sahip, ancak tamamen sindirilebilen karbonhidratın, sportif gıda ürünü uygulamalarında yer alabileceğini gösterebilmek içinHiE Fuarında pek çok yiyecek ve içecek formülasyonunda kullanıldı. Bu akıllı bileşen Palatinose™'un, aktif yaşam tarzlarını gerçekten destekleyen ürünlerin en önemli bileşeni olabileceğini örnek ürünlerle gözler önüne serdi.

BENEO'nun Palatinose ™'u, aktivite sırasında vücut için gerekli bir enerji kaynağı görevindedir. Bu karbonhidrat tamamen ve yavaş salındığı için dengeli bir şekilde glikoz (insan vücudu için en etkili enerji kaynağı) sağlar. Bu özellik, kan şekeri seviyelerinin dengeli kalmasını sağlayarak yağ yakma oranının artmasına yardımcı olur.

Üreticilere ilham verici ürün örnekleri

BENEO Teknoloji Merkezi ekibi, BENEO fuar standında sergilenmek üzere hepsi kan şekeri tepkimesini düşürmeyi teşvik eden bir dizi yeni ürün örneği oluşturdu:

·Palatinose ™, Guarana ve meyve suyu içeren, kuş üzümlü spor içeceği. Bu eşsiz karışım, izotonik ferahlık ve düşük kan şekeri tepkisi sunuyor.

·Palatinose ™'lu enerji verici pembe greyfurt suyu. Hafif tatlılığa sahip bu doğal, canlandırıcı içecek aynı zamanda hidrasyon ve sağlıklı kan şekeri seviyesi sağlıyor.

·İpeksi bir yapıya sahip, yüksek lif içerikli, içerdiği Palatinose ™ ve hindiba lifi Orafti® Inulin sayesinde sağlıklı bir kan şekeri tepkimesi sağlayan, kahvaltılık çikolatalı badem sütü.

·Pirinç unu, pirinç şurubu, pirinç nişastası ve Palatinose ™ içeren, kan şekeri düzeylerini destekleyen kremsi, hoş ve süt içermeyen ( dairy-free)vanilyalı puding.

BENEO'nun Palatinose™'u, şeker pancarından elde edilen akıllı bir karbonhidrattır. Moleküler yapısı nedeniyle eşsizdir. Bir disakkarit olan Palatinose ™ sükroza benzer bir glukoz ve fruktoz molekülü içerir, ancak sükrozun aksine moleküllerin bağı çok daha güçlüdür, bu da insan vücudunun onu tamamen sindirdiği ancak sindirim çok daha yavaş olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, tam karbonhidrat enerjisi (glikoz) daha düzenli ve sürekli bir şekilde sağlanır. Kan şekeri seviyeleri ani iniş çıkışlar yaşanmadan dengeli kalır ve bu da yağların daha verimli yanmasına yardımcı olur. Artmış yağ yakma oranı, aktif tüketicilerin karbonhidrat rezervlerinden daha uzun süre yararlanmaları anlamına gelir.