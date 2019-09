Ezberlediği şiiri bir asırdır unutmuyor

Ezberlediği şiiri bir asırdır unutmuyorZeliha Nine, Kurtuluş Savaşı'nın ardından okulda ezberlediği şiiri yaklaşık bir asırdır unutmuyor

GAZİANTEP - Resmi kayıtlara göre 98 yaşında olan Zeliha Nine, ilkokul öğretmenlerini bile hatırlayamazken, Kurtuluş Savaşı'nın bittiği süreçte okulda ezberlediği şiiri ise bir asırdır unutmuyor.Nüfusa 1921 yılında doğduğu kaydedilen ancak 1914 yılında doğduğunu söyleyen Zeliha Demiray, resmi kayıtlara göre 98 yaşında. Osmanlı padişahlarından Mehmet Vahdettin Han döneminde dünyaya gelen Zeliha Demiray, Kurtuluş Savaşı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günlerinden günümüze kadar yaşanan sürecin en yakın tanıkları arasında. 12 cumhurbaşkanı ve 33 başbakan dönemini gören Zeliha Nine anılarının birçoğunu unuturken, bir kısmını ise hatırlıyor. İlkokul öğretmenlerini bile hatırlayamayan Zeliha Nine, ilkokul üçüncü sınıfa giderken okulda ezberlediği "Unutma" şiirini ise dün ezberlemiş gibi okuyor. İstiklal Mücadelesi döneminde yazılan ve kim tarafından yazıldığı bilinmeyen 35 mısralık şiirde vatan sevgisi teması işleniyor. "Unutma" şiirinde ise şu cümleler yer alıyor:"Bir avuçtan fazla insan değildik, Dünya bize düşman oldu yenildik/ Bilirlerdi şan vermişti eski Türk, Sandılar ki can vermiştir eski Türk/ Topumuzu, süngümüzü aldılar, Ülkemize düşmanları saldılar/ Zalim düşman sürü sürü askerle, Arkamızdan vurdu bizi hançerle/ Anadolu baştan başa hep yandı, Bayrağımız siyahlara boyandı/ Minareler duyguları var gibi; bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi/ Deyip yanan şehirlere kapandı, O yıkılan baştan başa vatandı/ Her yer siyah, hatta siyahtı güneş, İçin için alevlendi bir ateş/ Bir yanardağ gibi bir gün ufuktan, Alevlendi en nihayet bir isyan/ Artık yeter! diye bir ses inledi, Dağlar, taşlar bu sedayı dinledi/ Bu sesle can verdi toprağa, taşa; Şanlı Gazi Mustafa Kemal Paşa/ Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu, Bu yoklukta Türk, oluşturdu bir ordu/ Bir gün Gazi söz verdi ki divanda: Düşmanları boğacağız vatanda/ O söz bütün gönülleri dolaştı;Erkek, kadın, çocuk hep Türk savaştı/ Göğüslerle çelikleri yıktı Türk, Töresinde yine sağlam çıktı Türk/ Ey Türk kızı! İçindeki duyguları uyutma/ Ey Türk oğlu! Bu istiklal kavgasını unutma/"Hiç doktora gitmemişİslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Nine'nin 7 çocuğundan sadece 2'si yaşarken toplamda ise 12 torunu bulunuyor. Kendisinin bir asırlık hayatı boyunca doktora gittiğini hatırlamadığını da belirten Zeliha Demiray, "Her şeyi kafama takmam, yemek seçmem. Bol bol yürüyüş yapardım. Şimdilerde fazla yapamıyorum bu da beni üzüyor" dedi.İki evlilik geçirdiğini belirten Zeliha Nine, üst üste doğan 4 çocuğunu bebek yaşta kaybettiğini, sonrasında doğan 3 çocuğundan ise ikisinin yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA