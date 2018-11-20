Ezel Akay: "Sinema Salonunda Film İzlemek Bir Ritüel"

Festival süresince gerçekleşen "Sinema Dersleri" de birbirinden değerli sinemacıları sinema öğrencileri ile buluşturuyor. 19 Kasım Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen derslerin konuğu "Sarmaşık" ve "Kelebekler" gibi filmlerin film müziği bestecisi Ahmet Kenan Bilgiç, film müziği yapım süreçlerini anlatırken, başarılı oyuncu Doğu Demirkol ise oyunculuk sürecini öğrencilerle paylaştı.

Ayrıca Prof. Dr. Lale Kabadayı, Prof Senem Ayşe Duruel Erkılıç, Doç.Dr. Ali Karadoğan ve usta Yönetmen Ezel Akay'ın katılımıyla gerçekleşen "Nasıl Geçti 20 Yıl?" paneli ile hem festivalin son yılı değerlendirildi hem de Türk sinemasının son 20 yılına bir bakış atıldı.

"Sinemamızın son 20 yılı ilk 100 yılından çok daha ilginçtir diye sözlerine başlayan Ezel Akay, son 20 yılda Yeşilçam'dan koparak filmler üretmeye başladık." dedi.

"Sinema izleyicisi dediğimiz sinema salonuna giden izleyiciden ibaret değil." diyen Ezel Akay, sinema salonunda film izlemenin bir ritüel olduğunu ve bu ritüelin hiç bitmeyeceğini de dile getirdi.

Son 20 yılda Türkiye de çekilen filmlerin tamamen yaratıcılıktan uzaklaştığının altını çizen Akay, "Üretenler olarak sadece ticari pencereden bakmayı bırakmamız gerekiyor"diye sözlerini tamamladı.