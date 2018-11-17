Ezel'in Efsane Oyuncusu Ufuk Bayraktar, Hapisten İlk Fotoğrafını Paylaştı

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu gerekçesiyle yargılandığı davadan hapis cezası almıştı.

HAPİSTEN İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kesinleşen 6 aylık cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Ufuk Bayraktar'ın, hapis günlerine aitfotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

ELİNDE TESPİHLE POZ VERDİ

37 yaşındaki oyuncunun elinde tespihle verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncu fotoğrafını, "Az kaldı" notuyla paylaştı. Takipçileri ise bu poz üzerine "Ezel gerçek mi oluyor" yorumları yaptı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Cezası 3 Mart'ta bitecek olan Bayraktar, cezaevine girdikten sonra sosyal medya hesabından bir mektup paylaşmıştı.

"YÜCE TÜRK ADALETİNİN ELLERİNDE OLACAĞIM"

Ünlü oyuncu, "Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benim de 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahlı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan bayraktar, gişe rekortmeni 'Dağ' filmiyle de adından söz ettirmişti.