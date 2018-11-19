Ezeli Düşmanlar Barışıyor Mu?

Kıbrıs'ta bir otelde vereceği konser öncesi Demet Akalın ile aralarındaki husumet hakkında muhabirlerin sorduğu soruları yanıtlayan Hande Yener, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''UZLAŞMAYI KABUL ETTİM''

Konser öncesi Hande Yener, muhabirlerin Demet Akalın'la aralarındaki dava savaşı sorulduğunda, "Bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok mahkemeleri böyle konular ile meşgul etmeye" ifadelerine yer verdi.

DEMET AKALIN: UZLAŞMADIK

Hande Yener'in açıklamalarına yanıt olarak Demet Akalın verdi veriştirdi. Şarkıcı Instagram hesabından uzlaşmadıklarını belirten paylaşım yaparak ''Özür dilemeden uzlaşma nerede görülmüş!'' dedi.