Ezgi Dilik: "Her maçı final gibi oynamalıyız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasörlerinden Ezgi Dilik, Avrupa Şampiyonası ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir maçın kolay geçmeyeceğinin bilincindeyiz. Hangi takımla ne zaman oynadığımızın bir önemi yok. Takım oyunuyla ve en hırslı halimizle her maçı final maçı gibi oynamalıyız" dedi.A Milli Kadın Voleybol Takımı pasörlerinden Ezgi Dilik, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair soruları yanıtladı. 24 yaşındaki voleybolcu, "Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymek ne ifade ediyor" şeklindeki soruya, "Bu, oldukça değerli bir şey. Milli gurur her zaman ilk sıradadır. Böyle önemli bir organizasyonda bir kez daha bu formayı taşıdığım için gurur duyuyorum" cevabını verdi."Genç ve çok enerjik bir takımız"Ev sahibi olmanın her zaman avantaj olduğunu vurgulayan Ezgi, "Genç ve çok enerjik bir takımız. Sizlerin, tribünde yer alacak tüm seyircilerimizin de aynı büyük enerjiyle bizi destekleyeceğinden eminim. Bu yüzden taraflarımızla olmak, apayrı bir önem taşıyor" diye konuştu."Her maçı final maçı gibi oynamalıyız"Ezgi, rakipleri de değerlendirerek, "Avrupa Şampiyonası'ndayız, bu yüzden hiçbir maçın kolay geçmeyeceğinin bilincindeyiz. Hangi takımla ne zaman oynadığımızın bir önemi yok. Takım oyunuyla ve en hırslı halimizle her maçı final maçı gibi oynamalıyız" şeklinde konuştu.Milli takım seyircisine de seslenen milli voleybolcu, "Biz formayı üstümüzde taşıyalım, sizinle beraber tek yürek savaşalım" mesajını verdi. - İSTANBUL