Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Muhteşem Yüzyıl, Yalan Dünya ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerden tanıdığımız Ezgi Eyüboğlu merak dolu soruların odağı haline geldi. Peki, Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu kimdir?

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1988

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Ankara

Boy : 1,65 m

Eş : Kaan Yıldırım (e. 2016–2019)

Ebeveynler : Oya Eyüboğlu

Eğitim : İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır.Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmaktadır.

Ezgi Eyüboğlu

EZGİ EYÜBOĞLU FİLMOGRAFİ

2007 Senin Uğruna - Konuk Oyuncu

2008 Arka Sokaklar - Konuk Oyuncu

2011 Kalbim Seni Seçti - Derin - Başrol Oyuncusu

2011 Muhteşem Yüzyıl - Aybige - Yardımcı Karakter

2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Zeynep - Başrol Oyuncusu

2012 Yalan Dünya - Konuk Oyuncu 27.Bölüm

2013-2014 İntikam - Cemre Arsoy - Yardımcı Karakter

2014 Yasak - Asude (Nazım Bey'in Kızı) - Başrol Oyuncusu

2014 Ulan İstanbul - Ada Akça - Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm

2015 Adı Mutluluk - Kumsal Güçlü - Başrol Oyuncusu

2017 Payitaht Abdülhamit - Melike (Ahsen) - Yardımcı Karakter

EZGİ EYÜBOĞLU SİNEMA VE TV FİLMLERİ

2010 Kutsal Damacana Dracoola - Yardımcı Karakter

2018 Yol Arkadaşım 2 - Çilek - Başrol