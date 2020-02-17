Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Muhteşem Yüzyıl, Yalan Dünya ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerden tanıdığımız Ezgi Eyüboğlu merak dolu soruların odağı haline geldi. Peki, Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Haziran 1988
Kaç yaşında: 31yaşında
Nereli: Ankara
Boy : 1,65 m
Eş : Kaan Yıldırım (e. 2016–2019)
Ebeveynler : Oya Eyüboğlu
Eğitim : İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır.Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmaktadır.
EZGİ EYÜBOĞLU FİLMOGRAFİ
2007 Senin Uğruna - Konuk Oyuncu
2008 Arka Sokaklar - Konuk Oyuncu
2011 Kalbim Seni Seçti - Derin - Başrol Oyuncusu
2011 Muhteşem Yüzyıl - Aybige - Yardımcı Karakter
2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Zeynep - Başrol Oyuncusu
2012 Yalan Dünya - Konuk Oyuncu 27.Bölüm
2013-2014 İntikam - Cemre Arsoy - Yardımcı Karakter
2014 Yasak - Asude (Nazım Bey'in Kızı) - Başrol Oyuncusu
2014 Ulan İstanbul - Ada Akça - Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
2015 Adı Mutluluk - Kumsal Güçlü - Başrol Oyuncusu
2017 Payitaht Abdülhamit - Melike (Ahsen) - Yardımcı Karakter
EZGİ EYÜBOĞLU SİNEMA VE TV FİLMLERİ
2010 Kutsal Damacana Dracoola - Yardımcı Karakter
2018 Yol Arkadaşım 2 - Çilek - Başrol