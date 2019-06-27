27.06.2019 08:51
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Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşandı mı?

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşandı mı?

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım çiftinin arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bunun üzerine internette Ezgi Eyüboğlu kimdir diye arama yapılıyor. Peki Kaan Yıldırım ile sosyal medya hesabında olan fotoğraflarını silen Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Ezgi Eyüboğlu , eşi Kaan Yıldırım ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Eşinin soyadı olan Yıldırım'ı ise sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Çiftin boşanacakları iddiası ortada dolanırken Ezgi Eyüboğlu kimdir diye merak edilmeye başladı. Peki Kaan Yıldırım ile iki yıllık evli olan Ezgi Eyüboğlu kimdir?

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul 'da doğdu. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65'tir.

Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, birlikte rol aldıkları dizide tanıştı ve 2016 yılında evlendi.

Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandıOyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

İstanbul , Bora Füzesi , Ezgi Eyüboğlu , Magazin , Güncel

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