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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin karantina günlerini beraber geçiriyor

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in karantina günlerini beraber geçirdiği ortaya çıktı

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin karantina günlerini beraber geçiriyor

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün lüks rezidansından bir paylaşım yaptı. Engin, fotoğrafını çeken kişinin ise oyuncu aşkı olduğunu belirtti.

Eyüboğlu da sevgilisinin 5 milyon liralık dairesinden sık sık paylaşım yapıyor.

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Oğulcan Engin, Seda Sayan, Magazin

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