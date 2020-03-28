Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin karantina günlerini beraber geçiriyor
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in karantina günlerini beraber geçirdiği ortaya çıktı
28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün lüks rezidansından bir paylaşım yaptı. Engin, fotoğrafını çeken kişinin ise oyuncu aşkı olduğunu belirtti.
Eyüboğlu da sevgilisinin 5 milyon liralık dairesinden sık sık paylaşım yapıyor.
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Kaynak: Snob Magazin
Etiketler: Oğulcan Engin, Seda Sayan, Magazin