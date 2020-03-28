Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin karantina günlerini beraber geçiriyor

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün lüks rezidansından bir paylaşım yaptı. Engin, fotoğrafını çeken kişinin ise oyuncu aşkı olduğunu belirtti.

Eyüboğlu da sevgilisinin 5 milyon liralık dairesinden sık sık paylaşım yapıyor.





Kaynak: Snob Magazin